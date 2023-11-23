Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": движение грузовиков затруднено

Перед пунктом пропуска "Медика" в Польше началась блокировка движения грузовых транспортных средств. Следовательно, возможно усложнение движения на выезд и въезд. Это уже четвертый пункт пропуска, заблокированный польскими протестующими на границе с Украиной.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини" началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", - отмечают в Госпогранслужбе.

Там добавляют, что блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предусматривается.

Польские аграрии присоединились к протесту перевозчиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"

С 23 ноября польские аграрии присоединились к протесту польских перевозчиков и, предъявляя свои требования, приступают к блокаде движения грузового транспорта на пункте пропуска "Медика – Шегини" вблизи Перемышля, заявили представители польской организации "Обманутое село", которая организует протест, передает Укринформ.

По словам представителя этой организации Романа Кондрува, протест начался в 10 часов по киевскому времени. Он будет состоять в постоянном движении протестующих по пешему переходу в Медице на дороге национального значения №28, ведущей к пункту пропуска.

С четверга он продлится с 10 до 21, а с понедельника он будет расширен на целые сутки.

Отмечается, что протестующие будут пропускать только легковые автомобили, автобусы и грузовики с гуманитарной помощью. Ежечасно они намерены пропускать только по два грузовика, которые стоят в очереди перед границей.

Протестующие выдвигают три главных требования к польскому правительству:

осуществление доплат к закупочным ценам на кукурузу, которые они считают в регионе слишком низкими;

продление на следующий год программы предоставления низкопроцентных кредитов аграриям, которые были введены в связи с наплывом украинского зерна на польский рынок;

сохранение ставки аграрного налога, который планируется поднять в 2024 году на уровне этого года.

По словам протестующих, если правительство Польши выполнит все требования, протест завершится.

В очередях на границе Польши из Украины стоят 2600 грузовиков

Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной сейчас в очереди стоят 2600 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По информации польских пограничников, в очередях находятся 2600 грузовиков: "Ягодин-Дорогуск" - 800, "Краковец-Корчевая" - 1200, "Рава Русская-Гребенное" - 600 грузовиков", - подчеркнул Демченко.

Кроме того, еще 1450 грузовиков находятся на направлении пункта пропуска "Шегини", добавил спикер.

Поляки на КПП "Корчёва - Краковец" начали пропускать до 20 грузовиков в час

На КПП "Корчева - Краковец" польские пограничники начали пропускать до 20 украинских грузовиков в час, тогда как раньше пропускали всего пять и меньше, сообщил глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

"Польские протестующие разрешали пропускать по пять грузовиков в час, но часто и этого не соблюдали. Однако, вчера на ЧП "Краковец-Корчева" пограничники начали выпускать на въезд в Украину по 20 автомобилей в час, но на других пунктах пропуска ситуация остается без изменений", - сказал Михалевич.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Польские перевозчики планируют блокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинской границе до 1 февраля.