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Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": движение грузовиков затруднено
Перед пунктом пропуска "Медика" в Польше началась блокировка движения грузовых транспортных средств. Следовательно, возможно усложнение движения на выезд и въезд. Это уже четвертый пункт пропуска, заблокированный польскими протестующими на границе с Украиной.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини" началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", - отмечают в Госпогранслужбе.
Там добавляют, что блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предусматривается.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Польские аграрии присоединились к протесту перевозчиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"
С 23 ноября польские аграрии присоединились к протесту польских перевозчиков и, предъявляя свои требования, приступают к блокаде движения грузового транспорта на пункте пропуска "Медика – Шегини" вблизи Перемышля, заявили представители польской организации "Обманутое село", которая организует протест, передает Укринформ.
По словам представителя этой организации Романа Кондрува, протест начался в 10 часов по киевскому времени. Он будет состоять в постоянном движении протестующих по пешему переходу в Медице на дороге национального значения №28, ведущей к пункту пропуска.
С четверга он продлится с 10 до 21, а с понедельника он будет расширен на целые сутки.
Отмечается, что протестующие будут пропускать только легковые автомобили, автобусы и грузовики с гуманитарной помощью. Ежечасно они намерены пропускать только по два грузовика, которые стоят в очереди перед границей.
Протестующие выдвигают три главных требования к польскому правительству:
- осуществление доплат к закупочным ценам на кукурузу, которые они считают в регионе слишком низкими;
- продление на следующий год программы предоставления низкопроцентных кредитов аграриям, которые были введены в связи с наплывом украинского зерна на польский рынок;
- сохранение ставки аграрного налога, который планируется поднять в 2024 году на уровне этого года.
По словам протестующих, если правительство Польши выполнит все требования, протест завершится.
В очередях на границе Польши из Украины стоят 2600 грузовиков
Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной сейчас в очереди стоят 2600 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"По информации польских пограничников, в очередях находятся 2600 грузовиков: "Ягодин-Дорогуск" - 800, "Краковец-Корчевая" - 1200, "Рава Русская-Гребенное" - 600 грузовиков", - подчеркнул Демченко.
Кроме того, еще 1450 грузовиков находятся на направлении пункта пропуска "Шегини", добавил спикер.
Поляки на КПП "Корчёва - Краковец" начали пропускать до 20 грузовиков в час
На КПП "Корчева - Краковец" польские пограничники начали пропускать до 20 украинских грузовиков в час, тогда как раньше пропускали всего пять и меньше, сообщил глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.
"Польские протестующие разрешали пропускать по пять грузовиков в час, но часто и этого не соблюдали. Однако, вчера на ЧП "Краковец-Корчева" пограничники начали выпускать на въезд в Украину по 20 автомобилей в час, но на других пунктах пропуска ситуация остается без изменений", - сказал Михалевич.
Забастовка польских перевозчиков
Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.
Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.
В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.
Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.
Польские перевозчики планируют блокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинской границе до 1 февраля.