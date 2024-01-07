Польские фермеры разблокировали украинскую границу в пункте пропуска "Медика-Шегини"

Вечером 6 января оформление и пропуск грузовых транспортных средств на украинско-польской границе в пункте пропуска "Медика-Шегини" в направлении нашей страны осуществлялось в обычном режиме. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика-Шегини", - сообщает ГНСУ.

По состоянию на вечер 6 января в очереди перед ЧП "Медика-Шегини" в Украине ожидалось 650 грузовиков: "Просим водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок", - сообщили в ГПСУ.

Почему польские фермеры разблокировали украинскую границу

Вечером 6 января подкарпатская воевода Тереза ​​Кубас-Гул объявила о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским и фермерами ассоциации "Обманутое село", которые протестовали на границе. Об этом сообщает издание Polsatnews.

Министр пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых:

запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых,

увеличение кредитования на ликвидные ссуды на 2,5 млрд злотых,

сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медице приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", – говорится в соглашении.

Как отметил Секерский, это соглашение не начало и не конец диалога, который идет с аграриями. "Мы хотим решать проблемы в диалоге с фермерами, с полноценным партнерским обсуждением. Мы осознаем сложность ситуации в сельском хозяйстве".

При этом чиновник уверен, что требования фермеров удастся удовлетворить, но на этот процесс нужно время, поскольку бюджет Польши находится в процессе принятия. Но Секерский настроен оптимистично по разрешению данного конфликта.

Ранее сообщалось, что фермеры из ассоциации "Обманное село" вернулись к блокированию перехода между Украиной и Польшей в Медице. Первая блокада длилась месяц, с 23 ноября по 24 декабря 2023 года, и была приостановлена в канун Рождества. Но 4 января она была возобновлена из-за неполучения письменной декларации о выполнении требований. Во время последней блокады фермеры пропускали одну машину из очереди в час.

Также известно, что Европейская комиссия направила в Польшу письмо с требованием упразднить бессрочное эмбарго на беспошлинный импорт сельхозпродукции из Украины.