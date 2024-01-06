Правительство Польши планирует подписать соглашение с фермерами по разблокированию украинской границы - Rzeczpospolita

6 января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский должен посетить Жешув, чтобы подписать соглашение с фермерами, сообщает издание Rzeczpospolita. Эти договоренности помогут разблокировать погранпереход Шегини-Медика.

"Соглашение создаст положительную динамику, которая также позволит автоперевозчикам в будущем снять блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной. На этой неделе перед пограничными переходами в Корчевой и Медице была очередь более тысячи фур. Его длина превысила 50 километров", - сообщают журналисты издания.

Напомним, фермеры из ассоциации "Обманутое село" вернулись к блокированию перехода между Украиной и Польшей в Медице. Первая блокада длилась месяц, с 23 ноября по 24 декабря 2023 года, и была приостановлена в канун Рождества после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и государственным секретарем Михалом Колодзейчаком.

Сейчас фермеры вернулись к оккупации польско-украинского перехода, хотя правительство пообещало удовлетворить их требования, касающиеся как вопросов импорта продуктов питания из Украины, так и чисто польских финансовых вопросов.

Какие требования выдвигают польские фермеры

Известно, что польское "Обманутое село" требует:

дотации на кукурузу,

дотации на ликвидные кредиты под низкие проценты,

прекращение повышения ставки сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года,

продолжение запрета на импорт сырья.

Речь идет не только об актуальной блокаде импорта зерна, но и запрете на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца свежие, мясо птицы.

Министр Польши Секерский согласился с тремя требованиями:

субсидии на кукурузу,

отсутствие повышения налогов,

дешевые кредиты.

Для того, чтобы выполнить требования польских фермеров, министерство ожидает уведомления Еврокомиссии о 1 млрд злотых на субсидии на кукурузу. Кроме того, правительство хочет выделить на кредитование 2,5 млрд. злотых.

Также Секерский подтвердил, что эмбарго на украинскую продукцию будет действовать и дальше и бессрочно. Министр подчеркнул, что помогать Украине нужно, но так, чтобы не помешать рентабельности польского сельскохозяйственного производства.

Ранее сообщалось, что польские фермеры утром 4 января возобновили блокировку польско-украинского пункта пропуска "Медика - Шегини". Такое решение они приняли, потому что не получили подтверждения от польского правительства, что их требования будут выполнены.

Также известно, что Европейская комиссия направила в Польшу письмо с требованием упразднить бессрочное эмбарго на беспошлинный импорт сельхозпродукции из Украины.

"Растет угроза возвращения зернового кризиса годичной давности. Еврокомиссия требует от Польши снять эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины, а аграрии переживают, не будет ли с началом нового года украинское зерно исключено из списка запрещенного для импорта", — говорится в сообщении.