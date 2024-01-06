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Правительство Польши планирует подписать соглашение с фермерами по разблокированию украинской границы - Rzeczpospolita
6 января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский должен посетить Жешув, чтобы подписать соглашение с фермерами, сообщает издание Rzeczpospolita. Эти договоренности помогут разблокировать погранпереход Шегини-Медика.
"Соглашение создаст положительную динамику, которая также позволит автоперевозчикам в будущем снять блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной. На этой неделе перед пограничными переходами в Корчевой и Медице была очередь более тысячи фур. Его длина превысила 50 километров", - сообщают журналисты издания.
Напомним, фермеры из ассоциации "Обманутое село" вернулись к блокированию перехода между Украиной и Польшей в Медице. Первая блокада длилась месяц, с 23 ноября по 24 декабря 2023 года, и была приостановлена в канун Рождества после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и государственным секретарем Михалом Колодзейчаком.
Сейчас фермеры вернулись к оккупации польско-украинского перехода, хотя правительство пообещало удовлетворить их требования, касающиеся как вопросов импорта продуктов питания из Украины, так и чисто польских финансовых вопросов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Какие требования выдвигают польские фермеры
Известно, что польское "Обманутое село" требует:
- дотации на кукурузу,
- дотации на ликвидные кредиты под низкие проценты,
- прекращение повышения ставки сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года,
- продолжение запрета на импорт сырья.
Речь идет не только об актуальной блокаде импорта зерна, но и запрете на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца свежие, мясо птицы.
Министр Польши Секерский согласился с тремя требованиями:
- субсидии на кукурузу,
- отсутствие повышения налогов,
- дешевые кредиты.
Для того, чтобы выполнить требования польских фермеров, министерство ожидает уведомления Еврокомиссии о 1 млрд злотых на субсидии на кукурузу. Кроме того, правительство хочет выделить на кредитование 2,5 млрд. злотых.
Также Секерский подтвердил, что эмбарго на украинскую продукцию будет действовать и дальше и бессрочно. Министр подчеркнул, что помогать Украине нужно, но так, чтобы не помешать рентабельности польского сельскохозяйственного производства.
Ранее сообщалось, что польские фермеры утром 4 января возобновили блокировку польско-украинского пункта пропуска "Медика - Шегини". Такое решение они приняли, потому что не получили подтверждения от польского правительства, что их требования будут выполнены.
Также известно, что Европейская комиссия направила в Польшу письмо с требованием упразднить бессрочное эмбарго на беспошлинный импорт сельхозпродукции из Украины.
"Растет угроза возвращения зернового кризиса годичной давности. Еврокомиссия требует от Польши снять эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины, а аграрии переживают, не будет ли с началом нового года украинское зерно исключено из списка запрещенного для импорта", — говорится в сообщении.