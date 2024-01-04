Еврокомиссия требует от Польши отменить эмбарго на зерно из Украины

Европейская комиссия направила в Польшу письмо с требованием упразднить бессрочное эмбарго на беспошлинный импорт сельхозпродукции из Украины, сообщает польское издание cenyrolnicze.pl со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Чеслава Секерского.

"Растет угроза возвращения зернового кризиса годичной давности. Еврокомиссия требует от Польши снять эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины, а аграрии переживают, не будет ли с началом нового года украинское зерно исключено из списка запрещенного для импорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с новым годом растут волнения польских аграриев по поводу возможного доступа агропродовольственной продукции из Украины на внутренний рынок. К примеру, президент Люблинской сельскохозяйственной палаты Густав Ендреек получил сигналы о том, что в 2024 году из Украины может быть возобновлен импорт четырех видов зерновых - "есть противоречивая информация о предстоящем пропуске (украинского - ред.) зерна в Польшу как беспошлинного импорта".

Согласно данным издания, министр Чеслав Секерский считает актуальным бессрочное одностороннее закрытие границы для украинского зерна, хотя Брюссель добивается возобновления импорта.

Напомним, министр Секерский заявил, что ограничения на импорт украинского зерна в Польшу будут сохраняться до тех пор, пока на уровне Европейского Союза не будут разработаны новые правила. Он добавил, что экспорт украинского зерна должен идти по другому маршруту, чем европейский или польский.

Ограничения по отношению к украинскому зерну были введены 2 мая 2023 года после жалоб Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на то, что его избыток на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, влияющую на доходы местных фермеров.

После 15 сентября 2023 года Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинского зерна в эти страны. Такое решение принято после анализа данных, связанных с влиянием экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на рынок ЕС.

Однако аграрии стран-соседей Украины недовольны дешевой украинской продукцией и требуют ввести ограничение по ее проникновению на отечественные рынки. Наиболее острым конфликт стал с Польшей – польские аграрии объединились с перевозчиками в блокировании украинско-польской границы.

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