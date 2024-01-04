Єврокомісія вимагає від Польщі скасувати ембарго на зерно з України

Європейська комісія надіслала до Польщі лист із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт сільгосппродукції з України, повідомляє польське видання cenyrolnicze.pl з посиланням на міністра сільського господарства країни Чеслава Сєкерського.

"Зростає загроза повернення зернової кризи річної давності. Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, а аграрії хвилюються, чи не буде з початком нового року українське зерно виключене з списку забороненого для імпорту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з новим роком зростають хвилювання польських аграріїв щодо можливого доступу агропродовольчої продукції з України на внутрішній ринок. Наприклад, президент Люблінської сільськогосподарської палати Густав Єндрєєк отримав сигнали про те, що в 2024 році з України може бути відновлено імпорт чотирьох видів зернових - "є суперечлива інформація про майбутній пропуск (українського - ред.) зерна до Польщі як безмитного імпорту".

Згідно з даними видання, міністр Чеслав Сєкерський вважає чинним безстрокове одностороннє закриття кордону для українського збіжжя, хоча Брюссель домагається відновлення імпорту.

Нагадаємо, міністр Сєкерський заявив, що обмеження на імпорт українського зерна до Польщі буде зберігатися до тих пір, поки на рівні Європейського Союзу не буде розроблено нових правил. Він додав, що експорт українського зерна має йти по іншому маршруту, ніж європейський чи польський.

Обмеження стосовно українського зерна були запроваджені 2 травня 2023 року після скарг Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на те, що його надлишок на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Після 15 вересня 2023 року Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українського зерна до цих країн. Таке рішення було ухвалено після аналізу даних, пов'язаних із впливом експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника на ринок ЄС.

Однак аграрії країн-сусідів України незадоволені дешевою українською продукцією та вимагають ввести обмеження на її проникнення на вітчизняні ринки. Найбільш гострим конфлікт став з Польщею – польські аграрії об'єдналися з перевізниками у блокуванні українсько-польського кордону.

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