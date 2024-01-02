Польща не збирається знімати заборону на ввезення українського зерна, доки не буде виконана умова, - польський міністр

Обмеження на імпорт українського зерна до Польщі буде зберігатися до тих пір, поки на рівні Європейського Союзу не буде розроблено нових правил.

Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський.

"Ми маємо підтримувати ембарго, доки не будуть узгоджені умови, які його замінять. Я вважаю, що гарним рішенням буде запровадження ліцензування транспорту при використанні транзитних шляхів за межами Польщі", - процитувало Міністерство сільського господарства цієї країни інтерв'ю міністра телеканалу TVP Info в Х (раніше - Twitter).

Minister @CzSiekierski: Musimy podtrzymać embargo, do czasu wynegocjowania warunków, które je zastąpią. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie licencjonowania transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dróg tranzytu poza Polską. pic.twitter.com/cwyJpxHyBC — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 2, 2024

Чеслав Секерський додав, що експорт українського зерна має йти по іншому маршруту, ніж європейський чи польський.

"Тому що завжди є певний ризик, навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться в Польщі", - пояснив глава польського Мінсільгоспу.

Нагадаємо, обмеження стосовно українського зерна були запроваджені 2 травня 2023 року після скарг Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на те, що його надлишок на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Після 15 вересня 2023 року Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українського зерна до цих країн. Таке рішення було ухвалено після аналізу даних, пов'язаних із впливом експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника на ринок ЄС.

Однак аграрії країн-сусідів України незадоволені дешевою українською продукцією та вимагають ввести обмеження на її проникнення на вітчизняні ринки. Найбільш гострим конфлікт став з Польщею – польські аграрії об'єдналися з перевізниками у блокуванні українсько-польського кордону.

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