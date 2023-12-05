Україна узгодила порядок ліцензування експорту зерна до Болгарії: розпочинається прийом заявок

Україна та Болгарія узгодили порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії ріпаку, кукурудзи, пшениці та соняшника. Про це повідомляють в українських Міністерстві аграрної політики й продовольства та Міністерстві економіки.

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Зазначається, що питання узгодили профільні міністри Микола Сольський та Кирил Ватев на черговій онлайн-зустрічі. Застосований режим передбачає видачу ліцензій після двосторонніх консультацій з країною, до якої здійснюватиметься експорт. Міністри також домовилися ретельно відстежувати переміщення агропродукції.

"Зараз для нас важливо використовувати всі можливості для експорту агропродукції, тепер маємо ще одну. Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав наш план дій щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Нарешті всі технічні питання між нашими країнами узгоджені і український уряд може почати прийом заявок від експортерів", - зазначив Сольський.

Чому запроваджено ліцензування експорту зерна до Болгарії

Нагадаємо, що у вересні український уряд прийняв постанову про запровадження механізму верифікації та узгодження чотирьох груп українського аграрного експорту (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника) для п'яти країн Європейського союзу (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія).

Цей механізм, підтриманий Європейською комісією, Україна представила в рамках плану вирішення зернової кризи після завершення 15 вересня терміну дії обмежувальних заходів, запроваджених щодо українського зерна Єврокомісією. Тоді відновили національні заборони щодо його ввезення Польща, Угорщина та Словаччина.

Більш того, Угорщина відразу ж значно розширила перелік забороненої до імпорту агропродукції з України, а Словаччина вдалася до схожого рішення лише через два з половиною місяці, 29 листопада.

Румунія ж із Болагрією вирішили не забороняти ввезення українського зерна та зрештою погодилися на механізм ліцензування. У випадку з Болгарією все ж було запроваджено заборону на імпорт соняшнику з України, однак її термін починаючи з грудня сплив.

Однак окрім них, ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника запровадила на початку жовтня Молдова, яка до Євросоюзу не входить і стороною загадого торговельного конфлікту, відповідно, не була.