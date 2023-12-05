Украина согласовала порядок лицензирования экспорта зерна в Болгарию: начинается прием заявок

Украина и Болгария согласовали порядок применения процедуры верификации экспорта в Болгарию рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Об этом сообщают в украинских Министерстве аграрной политики и продовольствия и Министерстве экономики.

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Отмечается, что вопрос согласовали профильные министры Николай Сольский и Кирилл Ватев на очередной онлайн-встрече. Применяемый режим предусматривает выдачу лицензий после двусторонних консультаций со страной, в которую будет осуществляться экспорт. Министры также договорились тщательно отслеживать перемещение агропродукции.

"Сейчас для нас важно использовать все возможности для экспорта агропродукции, теперь есть еще одна. Правительство Болгарии отменило ограничения и поддержало наш план действий по верификации и согласованию экспорта отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Наконец все технические вопросы между нашими странами согласованы и украинское правительство может начать прием заявок от экспортеров", - отметил Сольский.

Почему введено лицензирование экспорта зерна в Болгарию

Напомним, что в сентябре украинское правительство приняло постановление о внедрении механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) для пяти стран Европейского союза (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария).

Этот механизм, поддержанный Европейской комиссией, Украина представила в рамках плана разрешения зернового кризиса после завершения 15 сентября срока действия ограничительных мер, введенных в отношении украинского зерна Еврокомиссией. Тогда возобновили свои национальные запреты на его ввоз Польша, Венгрия и Словакия.

Более того, Венгрия сразу же значительно расширила перечень запрещенной к импорту агропродукции из Украины. Словакия же прибегла к подобному решению лишь через два с половиной месяца, 29 ноября.

Румыния же с Болагрией решили не запрещать ввоз украинского зерна и согласились на механизм лицензирования. В случае с Болгарией, однако, все же был введен запрет на импорт подсолнечника из Украины, но его срок начиная с декабря истек.

В то же время, помимо них, лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника ввела в начале октября Молдова, которая в Евросоюз не входит и стороной упомянутого торгового конфликта, соответственно, не была.