Премьер Румынии объяснил, почему согласился на лицензирование ввоза украинского зерна вместо запрета

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отмечает, что нежелание его страны вводить полный запрет на импорт ряда украинских сельхозпродуктов вызвано пониманием необходимости помогать ведущей войну стране таким образом. Об этом он заявил в интервью Digi24.ro.

"Я один из тех, кто считает, что Украине нужно помогать, пока не закончится война. Наша помощь – помочь этому транзиту зерна. Вы видели, что я не ответил той же монетой, что ответила Польша. У меня были институциональные дискуссии с президентом Румынии по этой теме, и мы оба пришли к одному и тому же мнению", - отметил Чолаку.

Как указал глава румынского правительства, посредством диалога с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем стороны сошлись на введении системы лицензирования экспорта из Украины и лицензирования импорта в Румынию, "чтобы фермеры были защищены".

"Но мы не пошли на запрет, потому что сигналом, который мы бы дали демократическому миру, было бы то, что мы не хотим помогать Украине. Это неверно и очень неправильно. Это не война между РФ и Украиной. Это не война между Путиным и Зеленским. Это война между диктатором и демократическим миром. Если бы, не дай Бог, у России был бы шанс выиграть эту войну, подумайте, какой это был бы прецедент и какое размножение произошло бы в демократическом мире", - заявил он.

Напомним, что накануне Шмыгаль подписал постановление правительства о введении механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) для пяти стран Европейского союза (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария).

Этот механизм, поддержанный Европейской комиссией, Украина представила в рамках плана для разрешения зернового кризиса. Как отметил украинский премьер, четыре страны проработали украинский план, выразили свои конструктивные замечания и предложения и готовность к обсуждению, а одно государство выступило против.

Отметим, что категорически отказывается на данный момент допускать на свой рынок украинское зерно Польша. Тем не менее аграрные министерства двух стран ведут переговоры по этому вопросу.

Помимо Польши, после завершения срока действия ограничительных мер, введенных в отношении украинского зерна Еврокомиссией, возобновили национальные запреты на его ввоз Венгрия и Словакия. Румыния с Болагрией решили к этому не прибегать.

Польская сторона при этом "для результативности" переговоров с Украиной выдвинула требование об отзыве "зернового" иска против нее, Венгрии и Словакии, поданного во Всемирную торговую организацию. Отметим, что если данный иск все же дойдет до рассмотрения, представлять интересы трех стран ЕС, по данным СМИ, будет Еврокомиссия.