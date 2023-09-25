Зеленский о зерновом конфликте со странами-соседями: "Постепенно убираем эмоции по большинству вопросов"

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина сейчас делает все, чтобы конфликт с соседними странами-членами Евросоюза вокруг экспорта туда украинского зерна решался в конструктивном русле.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении. Глава государства сообщил, что в понедельник провел совещание с правительственными чиновниками и своим офисом по вопросу зернового экспорта: были скоординированы дальнейшие шаги и зафиксированы достигнутые результаты.

"Первое: Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это полностью рационально. Второе: постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает", - заявил президент .

Зеленский также выразил благодарность Болгарии и Румынии, которые не вводили собственные эмбарго на украинское зерно после завершения действия аналогичной меры, введенной для пяти стран ЕС Европейской комиссией.

"Я благодарен тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и соглашения об ассоциации. Такой же конструктивной совместной работы, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз – это пространство для взаимопонимания и сотрудничества. Так и должно быть", - отметил глава государства.

Конфликт Украины с соседями вокруг экспорта зерна

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Он был введен 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость ограничений в пяти странах Евросоюза объясняли тем, что избыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров. В ответ на решение Еврокомиссии Польша, Венгрия и Словакия возобновили собственные запреты на ввоз этой украинской продукции, причем Венгрия список товаров значительно расширила.

19 сентября Кабинет министров одобрил новую процедуру экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы во все упомянутые пять стран ЕС: он будет осуществляться по лицензиям Министерства экономики по согласованию с Министерством аграрной политики. Предложить собственный механизм ограничений Украина обещала Еврокомиссии для отмены указанного запрета.

После этого заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Польша, Венгрия и Словакия готовы рассматривать предложенный Украиной механизм совместной верификации и согласования поставок. Впрочем, об отмене ими запретов пока речь не идет.

В Румынии заявили, что введут собственную процедуру лицензирования импорта для фермеров и переработчиков. При этом украинская сторона заявляла и о достижении подобной договоренности со Словакией.

Впрочем, отметим, что уже 30 сентября в последней должны пройти парламентские выборы, по результатам которых есть вероятность принципиальной смены власти. В свою очередь, 15 октября парламентские выборы состоятся в Польше, где, однако, правящая партия "Право и справедливость" является убедительным лидером по опросам.