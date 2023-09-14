Парламент Болгарии отменил запрет на импорт украинского зерна

В четверг, во время заседания Национального собрания, болгарские депутаты отменили запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. Министр сельского хозяйства страны Кирилл Ватев считает, что это не будет иметь серьезных последствий для болгарской экономики.

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Об этом пишет БНТ Новости.

Вместе с тем, Ватев пояснил, что контроль за импортом украинской продукции будет усилен, поскольку она не соответствует стандартам ЕС.

"Согласно макропоказателям, отказаться от этого запрета не так волнующе, потому что болгарских производителей можно поддержать. Мы усиливаем контроль всех украинских товаров, и радиоактивность и тяжелые металлы будут жестко контролироваться", - сказал он.

В партии ГЭРБ-СДС прокомментировали, что сегодняшнее решение не имеет никакого значения, поскольку все равно запрет на импорт украинской агропродукции будет введен на уровне ЕС.

"Это решение на практике не будет иметь никаких последствий для того, что произойдет завтра, просто запрет все равно упадет, но будет другой политический ущерб", - сказала Десислава Танева, представитель ГЕРБ-СДС.

В результате этого решения возникла напряженная ситуация между фермерами и болгарским правительством. Фермерский сектор угрожал массовыми протестами, в то время как власти указали на запрет импорта товаров из Украины как одну из причин повышения цен в стране.

В партии ПП-ДБ отметили, что это решение снизит цены.

"Нужно сравнить, что важнее – чуть-чуть, но существенно снизить инфляцию продовольствия для 7 миллионов человек или дать дополнительное преимущество сектору, который получает 2 миллиарда в год", – прокомментировал Кирилл Петков от ПП-ДБ.

Однако местные производители зерна прогнозируют банкротство, если импорт из Украины вернется.

Некоторые политические партии также решительно осуждают решение снять запрет.

"Это чистой воды национальная измена не потому, что мы не за свободный рынок, а потому, что мы не можем поставить наших производителей зерна в ситуацию, когда они будут неконкурентоспособными", – заявил Деян Николов из партии "Возрождение".

Напомним, несколько дней назад Венгрия заявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о запрещении импорта украинского зерна, если Еврокомиссия не продлит ограничения.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.