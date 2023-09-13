- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Запрет на импорт украинского зерна. В Венгрии заявили о достижении договоренности с тремя странами
Венгрия договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о запрете импорта украинского зерна, если Еврокомиссия не продлит ограничения. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Reuters.
В свою очередь премьер-министр Болгарии Николай Денков перед началом заседания правительства заявил, что отмена запрета на импорт продовольствия из Украины была бы желаемой. Это обеспечит, в частности, понижение цен на основные продукты питания.
"Давайте проясним – восстановление импорта из Украины снизит цены на основные продукты питания, уменьшит инфляцию, что поможет малоимущим людям, и увеличит поступления в бюджет от импорта и экспорта", – высказался он.
Во вторник, 12 сентября, комитет парламента Болгарии по экономической политике и инновациям поддержал проект решения об отмене запрета на ввоз некоторых товаров из Украины после 15 сентября. Окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании парламента.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС
Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.
Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.
Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.
Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты. При этом в венгерском правительстве угрожают не только сохранить, но и расширить ограничения, увеличив список запрещенных для импорта товаров с четырех до 24 продуктов.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что продлить запрет на импорт хотят все пять стран.
В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отмечало, что украинская сторона считает продолжение торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым. А премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал обращение Украины в арбитраж Всемирной торговой организации в таком случае.