Запрет на импорт украинского зерна. В Венгрии заявили о достижении договоренности с тремя странами

Венгрия договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о запрете импорта украинского зерна, если Еврокомиссия не продлит ограничения. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Reuters.

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В свою очередь премьер-министр Болгарии Николай Денков перед началом заседания правительства заявил, что отмена запрета на импорт продовольствия из Украины была бы желаемой. Это обеспечит, в частности, понижение цен на основные продукты питания.

"Давайте проясним – восстановление импорта из Украины снизит цены на основные продукты питания, уменьшит инфляцию, что поможет малоимущим людям, и увеличит поступления в бюджет от импорта и экспорта", – высказался он.

Во вторник, 12 сентября, комитет парламента Болгарии по экономической политике и инновациям поддержал проект решения об отмене запрета на ввоз некоторых товаров из Украины после 15 сентября. Окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании парламента.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты. При этом в венгерском правительстве угрожают не только сохранить, но и расширить ограничения, увеличив список запрещенных для импорта товаров с четырех до 24 продуктов.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что продлить запрет на импорт хотят все пять стран.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отмечало, что украинская сторона считает продолжение торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым. А премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал обращение Украины в арбитраж Всемирной торговой организации в таком случае.