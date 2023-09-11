Подпишут "без колебаний": Польша готовит решение о продлении запрета на импорт украинского зерна

Если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, Польша сделает это на своем уровне на этой неделе. Об этом заявил министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда в эфире "Польского радио".

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По его словам, Еврокомиссия движется к решению об отмене ограничений. Однако Польша не может позволить, чтобы украинское зерно попадало в страну сразу после жатвы.

"В приоритете польские фермеры. Именно они должны продавать польское зерно и получать за него приемлемую цену", – сказал Буда.

Чиновник объяснил, что в его полномочия входит выдача соответствующего постановления, и он будет блокировать импорт украинского продовольствия в Польшу.

"Я без колебаний использую этот инструмент на этой неделе, в пятницу или субботу. Уже готовится проект постановления. Мы будем руководствоваться принципом продовольственной безопасности", – отметил министр.

При этом он заверил, что проблем с транзитом украинского зерна нет и не будет.

Импорт зерна из Украины: ограничения в ЕС

Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что так желают сделать все пять стран.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отметило, что украинская сторона считает продление торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым.

Тем временем в Венгрии угрожают не только сохранить, но и расширить ограничения, увеличив список запрещенных для импорта товаров с четырех до 24 продуктов.