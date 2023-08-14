Дуда заявил, что Польша будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта украинского зерна

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает Украину, но будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта украинского зерна и ожидает понимания от Киева.

Об этом сообщает издание РАР .

"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии... Но второе дело, и это наша важнейшая обязанность - стоять на страже интересов Польши. А значит, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, начинающийся с нас. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами", - заявил Дуда.

Он подтвердил, что Варшава планирует продолжать блокаду украинской агропродукции и после 15 сентября, когда закончится запрет от Еврокомиссии.

"От украинской власти мы ожидаем понимания по определенным вопросам – также, что у нас есть свои интересы и обязательства", - подчеркнул Дуда.

По его словам, с таким пониманием "иногда бывает по-разному".

"Мы понимаем, что вы сражаетесь, но помните, что мы также живем по соседству и также имеем свои обязательства перед польским обществом", - подчеркнул Дуда.

Импорт украинского зерна: ограничение в ЕС

Весной 2023 несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии . Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семечки украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти мероприятия будут действовать до 15 сентября. Однако группа из пяти стран ЕС обратилась в Брюссель с просьбой продлить действующий запрет . Теперь они хотят, чтобы ограничения на импорт продолжались до конца года.

Украина была против введения таких условий, а сейчас не поддерживает их потенциальное продолжение. Министр экономики Юлия Свириденко отмечала, что в случае сохранения запрета Киев может применить "некоторые зеркальные меры" .