Польша хочет развить порты для транзита украинского зерна и просит ЕС о помощи

Польша призывает Европейский Союз помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы увеличить поставки украинского зерна через Балтийское море. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает Bloomberg.

По его словам, экспорт зерна из Украины через польские порты в июне вырос до 260 тыс. тонн, что в два раза больше, чем ранее в этом году. Вероятно, показатель будет расти, ведь выход России из Черноморской зерновой инициативы заставит Украину искать альтернативные маршруты.

"Нам нужно помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем строить порты, которые будут исключительно для перевозки зерна, так называемые агропорты", – сказал польский чиновник.

Он добавил, что Варшава уже ведет ранние переговоры с Вильнюсом о перенесении фитосанитарного контроля с польской границы в литовские порты. Этот шаг направлен на ускорение транзита украинского зерна.

При этом Телус в очередной раз повторил, что Польша не отменит внутренний запрет на импорт украинского зерна, срок которого истекает в середине сентября.

Как пишет Bloomberg, это настраивает Варшаву на новое столкновение с Брюсселем, который пытался ограничить запрет.

По мнению польского чиновника, нужно строить реальные "коридоры солидарности", по которым украинская продукция будет идти вглубь Европы. Он отметил, что пренасыщение, вызванное резким ростом импорта зерна из Украины в начале этого года, уже ликвидировано, однако силосы быстро заполнятся.

"Снятие запрета было бы возможно лишь в том случае, если бы в Польше начало иссякать зерно", – высказался Телус, добавив, что такого риска пока нет.

Импорт украинского зерна: ограничение в ЕС

Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти мероприятия будут действовать до 15 сентября. Однако группа из пяти стран ЕС обратилась к Брюсселю с просьбой продлить действующий запрет. Теперь они хотят, чтобы ограничения на импорт продолжались до конца года.

Украина была против введения таких условий, а сейчас не поддерживает их потенциальное продолжение. Министр экономики Юлия Свириденко отмечала, что в случае сохранения запрета Киев может применить "некоторые зеркальные меры".