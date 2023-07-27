Словакия поможет Украине экспортировать зерно: названо условие

Политическим приоритетом для Словакии является помощь Украине в продаже зерна, но такая поддержка возможна при условии, что это не вызовет осложнений на словацком продовольственном рынке. Об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш, передает Aktuality.

При этом он отметил, что Словакия поддерживает транспортировку украинских товаров "путями солидарности", что важно в связи с блокировкой экспорта украинского зерна через Черное море.

"Словакия пытается максимально помочь Украине в этой сфере, и во всем инфраструктурном процессе заботится о том, чтобы условия транспортировки зерна были максимально упрощены, чтобы не было осложнений и чтобы зерно попадало куда это больше всего нужно, особенно третьим странам", – сказал Биреш.

Импорт украинского зерна: ограничения ЕС

Весной 2023 несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что такие мероприятия будут действовать до 15 сентября. Однако группа из пяти стран ЕС обратилась к Брюсселю с просьбой продлить действующий запрет. Сейчас они хотят, чтобы ограничения на импорт продолжались до конца года.

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