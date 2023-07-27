Словаччина допоможе Україні експортувати зерно: названо умову

Політичним пріоритетом для Словаччини є допомога Україні в продажі зерна, але така підтримка можлива за умови, що це не викличе ускладнень на словацькому продовольчому ринку. Про це заявив міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш, передає Aktuality.

При цьому він зазначив, що Словаччина підтримує транспортування українських товарів "шляхами солідарності", що важливо у звʼязку з блокуванням експорту українського зерна через Чорне море.

"Словаччина намагається максимально допомогти Україні в цій сфері, і в усьому інфраструктурному процесі дбає про те, щоб умови транспортування зерна були максимально спрощеними, щоб не було ускладнень і щоб зерно потрапляло куди це найбільше потрібно, особливо третім країнам", – сказав Біреш.

Імпорт українського зерна: обмеження ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці заходи діятимуть до 15 вересня. Однак група з пʼяти країн ЄС звернулася до Брюсселя з проханням продовжити діючу заборону. Наразі вони хочуть, щоб обмеження на імпорт тривали до кінця року.

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