Група країн просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна

П'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися до Брюсселю з проханням продовжити діючу заборону на імпорт чотирьох зернових українського виробництва. Адже термін дії нинішньої заборони спливає 15 вересня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на Раду ЄС.

Ця група складається з Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії. Ці країни члени-ЄС пропонують продовжити до кінця 2023 року дію заборони на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникової олії.

З цього приводу комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що блоку потрібно буде розглянути "нові обставини" під час розгляду продовження з огляду на вихід Росії з Чорноморської зернової угоди.

Нагадаємо, весною 2023 року польські фермери почали виходити на протести проти поставок імпорту українського зерна. Вони заявляли, що буцімто "продукція з України спричинила падіння цін на зернові". Після тривалих переговорів Польща, а згодом низка інших держав-членів ЄС самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів.

Єврокомісія спочатку розкритикувала такі односторонні дії, але згодом запровадила заборону на рівні ЄС.

Польща та Словаччина вже заявляли, що виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. У відповідь на це Київ підкреслив, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

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