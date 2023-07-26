Группа стран просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

Пять государств-членов Европейского Союза обратились в Брюссель с просьбой продлить действующий запрет на импорт четырех зерновых украинского производства. Ведь срок действия нынешнего запрета истекает 15 сентября.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Совет ЕС.

Эта группа состоит из Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии. Эти страны-члены ЕС предлагают продлить до конца 2023 года действие запрета на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла.

По этому поводу комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что блоку предстоит рассмотреть "новые обстоятельства" при рассмотрении продолжения, учитывая выход России из Черноморского зернового соглашения.

Напомним, весной 2023 года польские фермеры начали выходить на протесты против поставок импорта украинского зерна. Они заявляли, что якобы "продукция из Украины повлекла за собой падение цен на зерновые". После длительных переговоров Польша, а затем ряд других государств-членов ЕС самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров.

Еврокомиссия сначала раскритиковала такие односторонние действия, но затем ввела запрет на уровне ЕС.

Польша и Словакия уже заявляли, что выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года. В ответ на это Киев подчеркнул, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

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