Венгрия увеличила срок транзита украинских товаров

Правительство Венгрии разрешило изменить условия ввоза товаров украинского производства: срок транзита был увеличен с 7 до 15 дней.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев со ссылкой на соответствующий документ.

"Информируем вас о внесении изменений в распоряжение правительства Венгрии об ограничении ввоза товаров украинского происхождения в Венгрию", - написал он.

Будапешт также отменил запрет на ввоз большинства товаров украинского происхождения в Венгрию. Запрет сохраняется на некоторые позиции: пшеница и смешанный посев (пшеницы и ржи) (УКТВЭД 1001), кукуруза (УКТВЭД 1005), рапс или рапсовое масло, в т.ч. битый (УКТВЭД 1205), семена подсолнечника, в т.ч. битый (УКТВЭД 1206).

Сохранили обязательства получателя по информированию в Электронную систему контроля дорожного грузового движения вышеупомянутых товаров, а также дополнительно для ржи и ячменя.

"В соответствии с новым параграфом 7 этого распоряжения Венгрия фактически распространяет применение запрета на импорт и усиление условий транзита для ввозимых товаров по договорам, заключенным до 02.05.2023", — отметил Ткачев.

Напомним, заявление Братиславы вместе с решением Варшавы запретить импорт украинского зерна и другого продовольствия, как утверждают в Будапеште, стали основой для решения Венгрии временно запретить импорт зерновых, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины.

В то же время Венгерская зерновая ассоциация раскритиковала решение правительства. Страна обязалась отменить односторонний запрет на ввоз агропродукции из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.