Угорщина збільшила термін транзиту українських товарів

Уряд Угорщини дозволив змінити умови ввезення товарів українського виробництва: термін транзиту збільшили з 7 до 15 днів.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов з посиланням на відповідний документ.

"Інформуємо вас про внесення змін до розпорядження уряду Угорщини стосовно обмеження ввезення товарів українського походження до Угорщини", — написав він.

Будапешт також скасував заборону щодо ввезення більшості товарів українського походження до Угорщини. Заборона зберігається на деякі позиції: пшениця і змішаний посів (пшениці та жита) (УКТЗЕД 1001), кукурудза (УКТЗЕД 1005), ріпак чи ріпакова олія, у т.ч. битий (УКТЗЕД 1205), соняшникове насіння, у т.ч. бите (УКТЗЕД 1206).

Зберегли зобов’язання отримувача щодо інформування до Електронної системи контролю дорожнього вантажного руху вищезазначених товарів, а також додатково для жита та ячменю.

"Відповідно до нового параграфу 7 цього роспорядження Угорщина фактично поширює застосування заборони на імпорт та посилення умов транзиту для товарів, які ввозяться за договорами, укладеними до 02.05.2023", — зауважив Ткачов.

Нагадаємо, заява Братислави разом з рішенням Варшави заборонити імпорт українського зерна та іншого продовольства, як стверджують у Будапешті, стали основую для рішення Угорщини тимчасово заборонити імпорт зернових, олійних культур і деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Водночас Угорська зернова асоціація розкритикувала рішення уряду. Країна зобов'язалася скасувати односторонню заборону на ввезення агропродукції з України після компромісного рішення Європейської комісії.