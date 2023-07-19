Польша не откроет границу для украинского зерна после окончания моратория ЕС

Менее чем через два месяца, 15 сентября, истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна в страны Евросоюза. При этом после окончания моратория Польша не будет открывать границу с Украиной для экспорта зерновых, но согласна обеспечивать дальнейший транзит украинского зерна.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи министров сельского хозяйства Польши Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

"Или после 15 сентября будут разработаны соответствующие механизмы и правила, которые будут предотвращать дестабилизацию рынков в Польше и импорт тех сельскохозяйственных продуктов, которые сейчас запрещены, или правительство Республики Польша введет это в одностороннем порядке", - сказал премьер.

Он отметил, что Польша, в первую очередь, будет защищать местных фермеров и если будет дальнейшая дестабилизация на рынках другой сельскохозяйственной продукции, то их также закроют для украинской продукции.

"Мы остановили поток сельскохозяйственной продукции, введя эмбарго на нее, чтобы защитить польскую деревню и нашу экономику", добавил он.

По словам Моравецкого, война в Украине не должна оказать негативного влияния на поляков и не вредить местным фермерам, а все, что несет угрозу сельскому хозяйству страны, должно быть заблокировано.

При этом он подчеркнул, что следует воспринимать эти договоренности "против украинцев", они вводятся для поддержки польских фермеров.

Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября. В противном случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные мероприятия.

Напомним, что Еврокомиссия по достижении 28 апреля договоренностей с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией объявила 2 мая о введении временных мер по импорту упомянутых категорий агропродукции из Украины при условии отмены этими странами национальных мер по ней. Ограничения были введены после жалоб этих стран на то, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.