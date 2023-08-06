Несмотря на российские атаки. Украина пытается восстановить объемы экспорта зерна, – Буданов

Российские атаки на портовую инфраструктуру и зернохранилища – еще одно свидетельство преступления против человечества. Однако Украина будет экспортировать зерно, нравится это России или нет, заявил глава Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью bTV.

Он отметил, что из-за сокращения украинского экспорта страдают необеспеченные страны. Речь идет о преимущественно государствах Азии и Африки, которые зависят от Украины в продовольственном смысле.

По словам Буданова, Украина принимает меры, чтобы восстановить объемы экспорта.

"Что касается зерна, мы снова начнем экспортировать, нравится это России или нет", – сказал руководитель разведки.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.

В тот же день украинский Military Media Center проинформировал, что вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, россияне отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. По данным центра, оккупанты практикуют поражение гражданских суден, которые будут направляться в и из портов Украины.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. Только за девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия.

Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.