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Несмотря на российские атаки. Украина пытается восстановить объемы экспорта зерна, – Буданов
Российские атаки на портовую инфраструктуру и зернохранилища – еще одно свидетельство преступления против человечества. Однако Украина будет экспортировать зерно, нравится это России или нет, заявил глава Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью bTV.
Он отметил, что из-за сокращения украинского экспорта страдают необеспеченные страны. Речь идет о преимущественно государствах Азии и Африки, которые зависят от Украины в продовольственном смысле.
По словам Буданова, Украина принимает меры, чтобы восстановить объемы экспорта.
"Что касается зерна, мы снова начнем экспортировать, нравится это России или нет", – сказал руководитель разведки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?
17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после этого Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.
В тот же день украинский Military Media Center проинформировал, что вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, россияне отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. По данным центра, оккупанты практикуют поражение гражданских суден, которые будут направляться в и из портов Украины.
Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области. Только за девять дней оккупанты уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия.
Как писало Financial Times, также РФ продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.