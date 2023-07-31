Обстрелы портов. В МИД Украины назвали, сколько зерна россияне уничтожили за 9 дней

За девять дней после выхода РФ из зерновой сделки российские оккупанты обстрелами уничтожили 180 тыс. тонн продовольствия. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что захватчики наносили удары по портовым городам и зерновым складам. Враг атаковал 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и пять гражданских суден.

В МИДе назвали это еще одной серией российских военных преступлений.

"Мы должны прекратить "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", – добавили в дипведомстве.

Последствия вражеских атак по портовой инфраструктуре и суднам. Инфографика: МИД Украины / Twitter

Атаки на порты и зернохранилища

На фоне выхода РФ из зерновой сделки российские войска активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники по региону. Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили еще одну атаку по области, повредив, среди прочего, зерновой и масляный терминалы. Сообщалось, что враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Несколько суток спустя, в ночь на 27 июля, войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов в Одесской области.

Вражеским атакам подверглись объекты в других регионах. 28 июля россияне ударили по территории зернового терминала в Херсонской области.

А в ночь на 30 июля захватчики целились по аграрным предприятиям Херсонской и Днепропетровской областей. Тогда обломки БпЛА упали на территорию одной из агрофирм и возник пожар в зернохранилище.