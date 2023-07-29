В Херсонской области россияне били по жилым кварталам и зерновому терминалу: есть раненые

Россия продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. За сутки 28 июля россияне 29 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 126 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты били из минометов, артиллерии, танков, авиации и нанесли удар беспилотниками.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также по территории зернового терминала Бериславского района.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

Отметим, россияне каждый день обстреливают Херсонскую область. Так, в течение суток 27 июля враг совершил 28 обстрелов по населенным пунктам области, в результате чего один человек получил ранение.