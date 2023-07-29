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Повреждены жилые дома и автомобили: в ОВА рассказали о последствиях удара по Днепру

днепр, обстрел, война с рф
Коммунальщики работают на месте удара по многоэтажке в Днепре. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Днепре, где накануне российские ракеты попали в админздание и многоэтажку, завершили спасательно-поисковые работы. Число пострадавших не изменилось – 9 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных здания и 7 автомобилей", - отметил он.

Теперь на месте ударов работают коммунальщики.

Кроме того, враг в ночь на 29 июля продолжил террор Днепропетровской области.

По словам Лысака, россияне из тяжелой артиллерии били по Никополю и Марганецкой громаде. Последствия атак еще выясняются.

Напомним, российские войска вечером 28 июля нанесли удар по многоэтажке в Днепре, в результате чего пострадали девять человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что также в результате удара было поражено здание управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области по улице Святослава Храброго, 23.

Автор:
Нина Комащенко