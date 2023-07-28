Российские войска нанесли удар по многоэтажке в Днепре: есть пострадавшие

Российские войска вечером 28 июля нанесли удар по многоэтажке в Днепре. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь", - написал он.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, поражено было также здание управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области по улице Святослава Храброго, 23.

"Попадания в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", - написал он.

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