В Днепропетровской области вынесли приговор информатору, способствовавшему российским авиаударам

Суд признал жителя одного из поселков Синельниковского района Днепропетровской области виновным в сборе и передатчике врагу данных о расположении украинских военнослужащих.

Как сообщают в Службе безопасности Украины и областной прокуратуре, мужчине по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса назначили восемь лет и шесть месяцев лишения свободы (соответствующей нормой предусмотрено от восьми до двенадцати лет).

В суде было доказано, что фигурант по собственной инициативе собирал разведданные о дислокации логистических центров сил обороны на территории Днепропетровской области и попал в поле зрения российских спецслужб.

Прежде всего мужчина пытался установить координаты баз технического обслуживания военной техники. Полученную развединформацию в виде фото и видео житель региона передавал через мессенджер представителям врага для подготовки прицельных воздушных ударов по украинским объектам.

За каждое задание он получал денежное вознаграждение на банковскую карту. СБУ задержала фигуранта в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах области в марте этого года.

Все время до рассмотрения судом дела по сути он находился под стражей. Насудебном заседании обвиняемый свою вину признал. Кроме того, относительную мягкость наказания обеспечило его сотрудничество со следствием.

Напомним также, что на днях в Одессе назначили максимальное наказание за госизмену бывшему военному, который, как установила СБУ, уже не один год был информатором россиян.