На Дніпропетровщині винесли вирок інформатору, що сприяв російським авіаударам

Суд визнав мешканця одного з селищ Синельниківського району Дніпропетровської області винним у збиранні та передавачі ворогу даних про розташування українських військовослужбовців.

Як повідомляють у Службі безпеки України та обласній прокуратурі, чоловіку за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу дали вісім років та шість місяців позбавлення волі (відповідною нормою передбачено від восьми до дванадцяти років).

В суді було доведено, що фігурант за власною ініціативою збирав розвіддані про дислокацію логістичних центрів Сил оборони на території Дніпропетровської області та потрапив у поле зору російських спецслужб.

Передусім чоловік намагався встановити координати баз технічного обслуговування військової техніки. Отриману ж розвідінформацію у вигляді фото та відео мешканець регіону передавав через месенджер представникам ворога для підготовки прицільних повітряних ударів по українських об’єктах.

За кожне завдання він отримував грошову винагороду на банківську карту. СБУ затримала фігуранта у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області в березні цього року.

Увесь час до розгляду справи по суті суду він перебував під вартою. У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Крім того, відносну м'якість покарання забезпечила його співпраця зі слідством.

Нагадаємо також, що днями в Одесі призначили максимальне покарання за держзраду колишньому військовому, який, як встановила СБУ, вже не один рік був інформатором росіян.