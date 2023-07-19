В Одесі ексвійськовому, що виявився інформатором ФСБ, дали максимальне покарання за держзраду

Суд визнав винним у державній зраді жителя Одеси, якого викрили на передачі Росії, зокрема, інформації про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Служба безпеки України, що розслідувала справу, та обласна прокуратура.

Зазначається, що вирок йому винесено за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу, тобто йдеться про вчинення держзради до запровадження воєнного стану (24 лютого 2022 року). Суд призначив фігуранту 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це максимально можливе покарання за цим пунктом.

Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу.

За даними СБУ, в 2010 році він був завербувований російською спецслужбою і після кількох "тестових" завдань переведений в "режим очікування" до надходження основних вказівок. В прокуратурі ж кажуть, що Федеральна служба безпеки РФ завербувала його в 2021 році.

Інформатор ще до повномасштабної війни фіксував та передавав представникам спецслужб РФ відомості про комплектування військових формувань, проведення навчань та тренувань, зокрема міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря, характеру озброєння, політичної ситуації в Україні, переміщення товарів подвійного призначення в морських портах.

Для комунікації використовувалися закриті канали електронного зв’язку. Також встановлено, що агент передавав розвідувальні звіти під час особистих зустрічей в Росії.

Після початку ж повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році зловмисник передавав представникам країни-агресора розвіддані про Сили оборони на території Одещини. Також чоловік збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів Збройних сил України, зокрема розрахунків протитанкових ракетних комплексів Javelin, на полігонах південного регіону.

У разі успішного виконання ворожих завдань він сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. За наявними даними, йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200 тисяч доларів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на Одещині на початку лютого після проведення негласних слідчих дій та обшуків з доказами його зв’язків з кадровим співробітником управління ФСБ по Курській області.