В Одессе экс-военному, оказавшемуся информатором ФСБ, дали максимальное наказание за госизмену

Суд признал виновным в государственной измене жителя Одессы, разоблаченного на передаче России информации, в частности, о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря. Об этом сообщают расследовавшая дело Служба безопасности Украины и областная прокуратура.

Отмечается, что приговор ему вынесен по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса, то есть речь идет о совершении госизмены до введения военного положения (24 февраля 2022 года). Суд назначил фигуранту 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это максимально возможное наказание по данному пункту.

Как установили следователи, вражеским приспешником оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа.

По данным СБУ, в 2010 году он был завербован российской спецслужбой и после нескольких "тестовых" заданий переведен в режим ожидания до поступления основных указаний. В прокуратуре же говорят, что Федеральная служба безопасности РФ завербовала его в 2021 году.

Информатор еще до полномасштабной войны фиксировал и передавал представителям спецслужб РФ сведения о комплектовании военных формирований, проведении учений и тренировок, в частности, международных военных учений в акватории Черного моря, характере вооружения, политической ситуации в Украине, перемещении товаров двойного назначения в морских портах.

Для коммуникации использовались закрытые каналы электронной связи. Также установлено, что агент передавал разведывательные отчеты в ходе личных встреч в России.

После начала же полномасштабного вторжения России в 2022 году злоумышленник также передавал представителям страны-агрессора разведданные о Силах обороны на территории Одесской области. Мужчина собирал сведения и о боевой подготовке сухопутных подразделений Вооруженных сил Украины, в частности, расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin, на полигонах южного региона.

В случае успешного выполнения вражеских заданий он надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму. По имеющимся данным, ему пообещали жилую недвижимость стоимостью 200 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одесской области в начале февраля после проведения негласных следственных действий и обысков с доказательствами его связей с кадровым сотрудником управления ФСБ по Курской области.