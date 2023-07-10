Готовил ракетный удар по военному госпиталю в Николаевской области: СБУ задержала агента РФ

Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, занимавшегося подготовкой новых воздушных атак РФ на Николаевскую область. Злоумышленника задержали "на горячем".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, для выполнения вражеской задачи злоумышленник объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны. Также он фиксировал на электронной карте точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны.

Особое внимание уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" во время фотографирования им госпиталя и одной из боевых частей ВСУ. У задержанного изъяли мобильный телефон с фото, готовыми к отправке.

По материалам следствия, рашисты планировали использовать эту информацию для осуществления прицельных воздушных ударов по территории региона.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленником оказался местный житель, поддерживавший проведение фейкового референдума по присоединению Николаевщины к РФ. Об этом он не раз писал в пророссийских Телеграмм-каналах.

Таким образом, он привлек к себе внимание российской спецслужбы, представители которой весной 2022 года дистанционно предложили ему сотрудничество. Последующую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности задержала на Кировоградщине агента ФСБ, получившего вражескую задачу – устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ.