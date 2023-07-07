Завхоз оборонного завода в Кировоградской области передавал ФСБ секретные данные

Контрразведка Службы безопасности задержала в Кировоградской области агента ФСБ, получившего вражескую задачу – устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в начале 2023 подозреваемый добровольно согласился сотрудничать с представителями спецслужб РФ. По заданию вражеской разведки мужчина целенаправленно трудоустроился на одно из оборонных предприятий Кировоградской области.

Отмечается, что вражескому агенту удалось добиться назначения на должность завхоза несколько недель назад. Он почти сразу же приступил к сбору разведданных в пользу РФ, но СБУ тщательно документировала каждый его шаг.

Прежде всего, агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Контрразведчики Службы безопасности задержали фигуранта "с поличным", когда он скрыто фотографировал тайные документы.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения РФ.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал во время своего длительного пребывания в России, где работал на разных предприятиях. Данные врагу передавал через один из мессенджеров", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что в случае успешного выполнения вражеских задач российская спецслужба "гарантировала" мужчине свое содействие в выезде в РФ и получении гражданства страны-агрессора.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - отмечают в СБУ.

Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее сотрудники СБУ в Кировоградской области задержали агента РФ, который готовил новый удар рашистов по аэродромам. На "текущие расходы" злоумышленник получал от ФСБ "переводы" в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.