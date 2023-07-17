Корректировщица вражеских ударов по энергообъектам Донетчины проведет за решеткой 7 лет

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну вражескую информаторку, корректировавшую воздушные атаки России на Донбассе. По ее наводке была осуществлена серия ракетных ударов, в результате чего пострадали не менее 20 мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По материалам СБУ, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Учитывая сотрудничество со следствием, ей присудили 7 лет лишения свободы.

Предательница "сливала" оккупантам координаты местных объектов социальной и критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, а также передавала врагу информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Особенно врага интересовали укрепленные месторасположения украинских войск в районе Доброполья и их логистические базы. По данным следствия, предательницей является местная жительница, которую россияне привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Собранные разведданные она передавала "связной" – участнице террористической организации "ДНР" через один из популярных мессенджеров.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в феврале этого года "на горячем", когда она передавала разведданные агрессору.