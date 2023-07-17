СБУ задержала агента РФ, который "отчитывался" ФСБ о последствиях удара по кафе в Краматорске (ФОТО)

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска, который состоялся 27 июня.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечается, такую задачу он получил сразу после воздушной атаки на город. Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения.

Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины.

Установлено, что кроме указанного факта, информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города. Развединформация нужна оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону.

Служба безопасности разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

По данным следствия, информатором ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной 2023 года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах.

Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, войска РФ выпустили две ракеты по Краматорску вечером 27 июня. Захватчики попали в заведение питания, взрывной волной также были повреждены многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения. В результате атаки погибли более 10 человек, еще более 60 получили ранения.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар.