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В Краматорске завершили поисково-спасательные работы: в результате ракетного удара РФ погибли 12 человек
Число погибших в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области, который российские оккупанты совершили 27 июня, возросло до 12.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Около 4:00 спасатели деблокировали еще одно тело. Так что число погибших возросло до 12 человек. Все идентифицированы", - отметил он.
В результате обстрелов травмированы 65 человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на утро 29 июня поисково-спасательные работы в Краматорске завершены.
Напомним, войска РФ выпустили две ракеты по Краматорску вечером 27 июня. Захватчики попали в заведение питания, взрывной волной также были повреждены многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар.