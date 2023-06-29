В Краматорске завершили поисково-спасательные работы: в результате ракетного удара РФ погибли 12 человек

Число погибших в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области, который российские оккупанты совершили 27 июня, возросло до 12.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Около 4:00 спасатели деблокировали еще одно тело. Так что число погибших возросло до 12 человек. Все идентифицированы", - отметил он.

В результате обстрелов травмированы 65 человек.

По состоянию на утро 29 июня поисково-спасательные работы в Краматорске завершены.

Напомним, войска РФ выпустили две ракеты по Краматорску вечером 27 июня. Захватчики попали в заведение питания, взрывной волной также были повреждены многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар.