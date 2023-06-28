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Ракетный удар по Краматорску: число жертв возросло до 8, под завалами еще могут быть люди
Число погибших в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области возросло до 8. Поисково-спасательная операция продолжается.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, по состоянию на 7:00 известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения.
На месте удара работают все профильные службы: спасатели, психологи, полицейские парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Под завалами еще могут быть люди. Так что работы продолжаются", - отметил министр.
Позже генпрокурор Андрей Костин сообщил, что число раненых в результате обстрела Краматорска возросло до 60.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляется Донецкой областной прокуратурой.
Напомним, 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области из С-300 и попали в заведение питания. Взрывной волной также повредили многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.