Россияне снова ударили по Никополю

К вечеру 27 июня российские оккупационные войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела произошел пожар в частном доме.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак.

"После тихого дня уже к вечеру агрессор ударил по Никопольщине. И снова страждущий Никополь... В городе загорелся частный дом. Спасатели укротят огонь", - написал он.

Кроме этого, согласно сообщения Лисака, в городе повреждены 7 жилых домов и 6 хозяйственных сооружений. Пока информация о пострадавших отсутствует.

Последствия атаки уточняются.

Утром этого же дня агрессор устроил по Марганецкой общине Никопольщины. Применил тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, российские оккупанты днем ​​26 июня также обстреляли Никополь, в результате чего два человека погибли. После обеда захватчики ударили по городу из тяжелой артиллерии.

Враг попал по частному предприятию, убив двух работников: 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину.