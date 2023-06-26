Россияне ударили по предприятию в Никополе, убив двух человек (ФОТО)

Российские оккупанты днем 26 июня обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, после обеда захватчики ударили по городу из тяжелой артиллерии. Враг попал по частному предприятию, убив двух работников: 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину.

Еще один мужчина в возрасте 49 лет получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"На пораженном объекте есть разрушения. Последствия атаки уточняются", – говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Никополя, 26 июня 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российского обстрела Никополя, 26 июня 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, утром 26 июня Лысак проинформировал, что с предыдущего вечера оккупанты ударили по Никопольскому району трижды. Снаряды из тяжелой артиллерии попали по самому Никополю и Марганецкой общине. Тогда обошлось без погибших и пострадавших.