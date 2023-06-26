Обстрелы Донецкой области. За сутки в результате российских обстрелов ранены трое гражданских (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Донецкой области. Так, в ночь на 26 июня враг ударил ракетами по Дружковке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в результате четырех ракетных ударов в Дружковке повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома, перебито водоснабжение.

Кроме того, за минувшие сутки, 25 июня, россияне 19 раз обстреляли из артиллерии Угледар, обошлось без жертв.

На Донецком направлении в результате обстрелов повреждены 6 частных домов в Кураховке. Авдеевка вечером подверглась артобстрелу, а на рассвете — обстрелу из "Градов". В Елизаветовке Марьинской громады вражеские обстрелы повредили дом и линии электропередач.

На Горловском направлении в результате атак россиян один человек получил ранение в Сухой Балке Торецкой громады, а в Пивничном и Часовоярской громаде повреждены дома.

На Лисичанском направлении зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады - без жертв и разрушений.

"Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донецкой области", - сообщил Кириленко.

Напомним, ночью 26 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей противника.