Захватчики ударили ракетами и авиацией по Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 25 июня 52 удара враг нанес по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, российские войска нанесли 52 удара по 14 городам и селам области.

"Ракетный по Новояковловке, авиационные по Орехову, Преображенке, Левадному, из БПЛА по Ольговскому, 7 обстрелов с РСЗО по Гуляйполю и Левадному, 40 ударов с артиллерии по Железнодорожному, Новодаровке, Волшебному, Малиновке, Новоданимовке, Новоданиловке", – уточнил Малашко.

Кроме того, за сутки добавилось 38 новых сообщений о разрушении гражданских объектов.

Также ночью в Преображенке специалисты спасли из-под завалов дома 73-летнего мужчину и 77-летнюю женщину и оперативно передали пострадавших в результате вражеской атаки медикам.

Напомним, оккупационные войска РФ ночью 25 июня нанесли удары по Запорожской области. В двух населенных пунктах есть пострадавшие, зафиксировали разрушение.