Угроза теракта в ЗАЭС. В Запорожской ОВА анонсировали учения в регионе

В Запорожской области состоится командно-штабное учение по отработке алгоритма действий на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, все профильные службы должны отработать комплекс действий в близких к реальным условиям при чрезвычайной ситуации. Это необходимо, чтобы проверить все мощности и готовность личного состава согласованно выполнять утвержденный план действий в условиях военного положения.

Чиновник добавил, что о проведении тренировки будет сообщено дополнительно, чтобы мероприятия по отработке аварийной готовности и реагирования не беспокоили местных жителей и не создавали дополнительных неудобств.

Минирование ЗАЭС: что известно об угрозе

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

После этого в Запорожской ОВА проинформировали, что областные власти разработали планы действий на случай реальной ядерной угрозы и готовы к любому развитию событий.

Как отмечал позже Зеленский, информация о подготовке Россией катастрофы на ЗАЭС была донесена партнерам Украины: представителям "Большой семерки", "Большой двадцатки" и международным организациям.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество принять срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на ЗАЭС. В дипведомстве отметили необходимость усилить ограничительные меры касательно атомной отрасли РФ и ее военно-промышленного комплекса.

А в американском Институте изучения войны (ISW) высказались, что радиационный инцидент на ЗАЭС остается маловероятным, но невозможным. По данным аналитиков, Кремль может использовать угрозы возможных терактов на станции, чтобы отвлечь контрнаступательные действия ВСУ на Запорожском направлении.