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Не допустить паники: все службы готовы действовать в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС
В ближайшие дни будут проведены учения с развертыванием санитарных блокпостов и отработкой обстоятельств, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Уже организована работа штабов, где будут работать энергетики, ГСЧС, полиция и медики.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"В первую очередь людям необходимо сохранять спокойствие. Оно основывается на готовности всех наших служб: и Министерства энергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможным утечкой радиации на ЗАЭС", – подчеркнул Клименко.
Он отметил, что уже организована работа штабов, где будут работать энергетики, ГСЧС, полиция и медики.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Клименко подчеркнул, что важно донести до граждан правила поведения в случае чрезвычайного происшествия.
"У атомных электростанций мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на этот момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории. Под этой территорией мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег - это примерно полмиллиона населения", - отметил министр.
По его словам, в случае взрыва на ЗАЭС необходимо:
- закрыться дома на сутки, пока местные органы власти, органы гражданской защиты не дадут распоряжение о перемещении по улицам;
- в случае необходимости пребывания на улице следует находиться в респираторе;
- все кондиционеры или обогреватели необходимо выключить, а любые отверстия закрыть скотчем или мокрой тряпкой.
"И ни в коем случае не допускать паники. В слаженных действиях наша сила и безопасность", - подчеркнул Клименко.
Заметим, местные власти Запорожской области разработали соответствующие планы действий на случай реальной ядерной угрозы и готовы к любому развитию событий на временно оккупированной Запорожской АЭС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что украинская разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что страна-агрессор РФ готовится к теракту на Запорожской атомной станции.