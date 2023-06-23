Не допустити паніки: усі служби готові діяти у разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС

Найближчими днями будуть проведені навчання з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацювання обставин, які можуть виникнути у разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Вже організована робота штабів, де будуть працювати енергетики, ДСНС, поліція та медики.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У першу чергу людям необхідно зберігати спокій. Він ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", - підкреслив Клименко.

Він зауважив, що вже організована робота штабів, де будуть працювати енергетики, ДСНС, поліція та медики.

Клименко підкреслив, що важливо донести до громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події.

"Біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно. Не завжди ми це афішуємо. Але на цю мить ми будемо працювати достатньо відкрито. Будемо працювати в тісній взаємодії з населенням та інформувати про всі наші кроки, які будемо вживати на відповідній території. Під цією територією ми маємо на увазі 50 кілометрову зону по радіусу навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег - це приблизно півмільйона населення", - зазначив міністр.

За його словами, у разі вибуху на ЗАЕС необхідно:

закритися вдома на добу, поки місцеві органи влади, органи цивільного захисту не дадуть розпорядження щодо переміщення вулицями;

у разі необхідності перебування на вулиці варто бути у респіраторі;

усі кондиціонери або обігрівачі необхідно вимкнути, а будь-які отвори закрити скотчем чи мокрою ганчіркою.

"І в жодному разі не допускати паніки. У злагоджених діях — наша сила і безпека", - наголосив Клименко.

Зауважимо, місцева влада Запорізької області розробила відповідні плани дій на випадок реальної ядерної загрози і готова до будь-якого розвитку подій на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що українська розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що країна-агресор РФ готується до теракту на Запорізькій атомній станції.