Ночная атака РФ на Украину: ПВО сбила 13 воздушных целей

Ночью 26 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей противника.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что враг осуществил пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подлодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "шахед"", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные).

Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Напомним, ночью 23 июня 2023 года армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.