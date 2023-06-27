Ракетный удар по Краматорску: 4 погибших и 47 раненых, среди них – дети.

27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области из С-300 и попали в заведение питания. Сейчас известно о 4 погибших, среди которых 14-летний ребенок.

Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 23:30 пострадали 47 человек, среди них младенец 2022 года рождения. Одного человека удалось освободить из-под завалов.

Посредством 2-х кранов спасатели продолжают разбирать плиты перекрытия разрушенного кафе и поиск пострадавших.

Взрывной волной также повредили многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.

На удар по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В вечернем обращении он сказал, что российские изверги направили ракеты на гражданскую инфраструктуру как раз на годовщину удара террористов по торговому центру в Кременчуге. Тогда погибли 22 человека.

"Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала: поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов", - сказал Зеленский.

Напомним, 27 июня в 19.30 российские оккупанты выпустили по Краматорску Донецкой области две ракеты. Одна из них попала в заведение питания, где находились посетители.