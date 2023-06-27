Россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску: 2 человека погибли, 22 ранены

27 июня в 19.30 российские оккупанты выпустили по Краматорску Донецкой области две ракеты. Одна из них попала в заведение питания, где находились посетители.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, в городе развернута работа штаба по ликвидации, вся необходимая помощь будет оказываться ранеными.

На месте работают спасатели и все службы экстренной помощи.

По предварительной информации погибли 2 человека, 22 травмированы, из которых 1 ребенок. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов.

Вторая ракета влила в село Беленькое.

Также под артиллерийские обстрелы попали Константиниака и Авдеевка.

Напомним, за сутки 26 июня в результате вражеских обстрелов Донецкой области один человек погиб и еще один получил ранения.