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Россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску: 2 человека погибли, 22 ранены
27 июня в 19.30 российские оккупанты выпустили по Краматорску Донецкой области две ракеты. Одна из них попала в заведение питания, где находились посетители.
Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.
По его словам, в городе развернута работа штаба по ликвидации, вся необходимая помощь будет оказываться ранеными.
На месте работают спасатели и все службы экстренной помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации погибли 2 человека, 22 травмированы, из которых 1 ребенок. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов.
Вторая ракета влила в село Беленькое.
Также под артиллерийские обстрелы попали Константиниака и Авдеевка.
Напомним, за сутки 26 июня в результате вражеских обстрелов Донецкой области один человек погиб и еще один получил ранения.