Россияне обстреляли Донецкую область: есть погибший и разрушения

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Донецкой области. Так, за сутки 26 июня в результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще один получил ранение.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар и Пречистовку из "Градов" и артиллерии.

На Донецком направлении в Красногоровке под обстрелами оказались 4 улицы, также зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. Кроме того, утром 27 июня оккупанты нанесли два ракетных удара по Авдеевке.

Последствия обстрелов. Фото: Павел Кириленко/Telegram

На Горловском направлении в Часовоярской и Соледарской громадах из-за вражеских обстрелов повреждены частные дома, 6 многоэтажек и территория предприятия.

На Лисичанском направлении россияне обстреливали Лиманскую громаду. Так, в Торском повреждены 4 дома, в Ямполе — 1 дом, в Тернах разрушены 3 дома и повреждены еще 4, в Ямполовке разрушен 1 дом и еще 1 поврежден.

Напомним, россияне 25 июня обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего трое жителей региона получили ранения.