В результате вражеских обстрелов Запорожской области погиб один человек, еще трое получили ранения

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 26 июня 43 удара враг нанес по 15 населенным пунктам. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил 43 обстрела по 15 населенным пунктам.

"Трижды бил по Ольговскому и Волшебному с РСЗО, 40 ударов с артиллерии по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Ольговскому, Новодаровке, Малиновке, Полтавке, Малой Токмачке, Преображенке, Павловке и Новояковловке", - уточнил Малашко.

Он добавил, что во время артобстрела Орехова в своем доме погибла местная жительница, ее 59-летний мужа с травмами оперативно доставили в больницу.

Кроме того, госпитализированы раненый 52-летний житель Преображенки и 59-летняя женщина, которая попала под обстрел вблизи Павловки.

За сутки зафиксировано 37 повреждений жилых построек, коммуникаций и имущества жителей Запорожской области.

Накануне враг обстрелял 14 населённых пунктов Запорожской области. В Преображенке спасли из-под завалов дома 73-летнего мужчину и 77-летнюю женщину и оперативно передали пострадавших в результате вражеской атаки медикам.