"По горячим следам": СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску

Контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей.

Для выполнения вражеского указания шпион совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди.

По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске.

Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

В настоящее время принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных к ответственности.

"Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание – это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните – наказание неотвратимо! Так же, как неизбежно будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений – представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов", – подчеркнул Малюк.

Напомним, 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области из С-300 и попали в заведение питания. Взрывной волной также повредили многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.

В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 9 местных жителей, среди них – 3 детей. 60 человек получили ранения разной степени тяжести.